Lo Monaco: "Rrahmani e Ostigard in una big sarebbero solo buone riserve"

Il dirigente Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte

Il dirigente Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli ha raccolto meno di quanto ci si aspettava, dopo aver stravinto lo scudetto anche dal punto di vista del gioco, nessuno avrebbe mai immaginato un cambiamento così drastico nel rendimento di una squadra che è praticamente uguale all'anno scorso. Mi auguro che De Laurentiis, che ha ammesso le proprie colpe, cerchi di investire su un tecnico in sintonia con gli obiettivi.

Quanto può aver influito negli avversari la prevedibilità del Napoli? Quando il Napoli ha cambiato guida tecnica ho detto che il compito più grande dell'allenatore sarebbe stato quello di evitare l'appagamento e l'appiattimento nei giocatori. Cosa che, purtroppo, non è avvenuta: il Napoli è quasi sparito. Kvara oggi prende palla, basta un raddoppio e lo metti in difficoltà, ma è tutta la staticità dei compagni che rende prevedibili le sue giocate. Oggi ciò che fa difetto è l'appagamento dei giocatori che ha portato allo scollamento generale. Mercato? Avrei preso in primis un difensore centrale. Il Napoli ha Rrahmani e Ostigard, che in una squadra competitiva sono solo buone riserve.

Samardzic? Buon giocatore, tanto di cappello ma deve ancora trovare una collocazione definitiva. Se, però, si apre lo spazio per Lindstrom, l'acquisto più oneroso del mercato del Napoli, perché non lo si fa giocare? In questo modo si rischia di spendere tanti soldi per un ruolo già coperto, avrei prima di tutto colmato la lacuna al centro della difesa. Mazzocchi è un'ottima alternativa, gioca con il cuore, da napoletano aumenterà l'impegno e l'applicazione".