Lo Monaco: "Sarebbe demenziale se Spalletti e il Napoli si lasciassero ora"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente

TuttoNapoli.net

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente: "Spalletti? Alla vigilia di una grandissima soddisfazione, certi discorsi stonano un pochino. Li capirei se avesse una rosa avanti negli anni che ha bisogno di essere rimessa a nuovo, ma non lo capisco nella fattispecie del Napoli che ha una rosa giovane e che ha prospettive di miglioramento. E poi, alla luce di un contratto in essere perché c’è una clausola di conferma unilaterale, che ha solo il Napoli, lo capisco ancor meno.

Il Napoli presenterà la sua clausola unilaterale, ma questi contratti unilaterali esistono fino ad un certo punto perchè poi tenere chi non resterebbe ben volentieri non serve per cui c'è bisogno comunque della reciprocità. C’è da fare i conti quindi con la volontà di Spalletti e se dimostrasse la volontà di non rimanere, non servirebbe trattenerlo. Poi, toccherà allo scouting trovare un sostituto e certamente tecnici come Arteta dell’Arsenal e De Zerbi potrebbero far rendere la squadra al massimo, proprio come ha fatto Spalletti. Allenatori del genere, squadre come il Napoli, ha il dovere di seguire, ma lasciatemi dire che se si arrivasse al punto di dire addio a Spalletti, sarebbe demenziale".