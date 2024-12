Podcast Lo Monaco: "Scudetto? Il Napoli ha un allenatore con l’ossessione di vincere"

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, nel corso della trasmissione 'A Tutta C', Pietro Lo Monaco, ex direttore generale del Novara, ha parlato anche della lotta agguerrita per il primo posto in Serie A: “È una cosa che non si verificava da anni avere tante squadre a lottare per il titolo. Al di là di Napoli e Inter vedo una forza prepotente da parte dell’Atalanta, che aveva fatto già campionati importanti e che quest’anno ha però i mezzi per giocarsela fino in fondo. Poi c’è la sorpresa della Fiorentina, che ha un centro sportivo all’avanguardia in grado di permettere lo sviluppo dei giovani e del progetto. C’è da dire che non a caso Fiorentina e Atalanta sono quelle che operativamente hanno fatto meglio; il ritorno c’è sempre quando si lavora con i giusti criteri. Gli altri valori sono rappresentati dal Napoli, che ha un allenatore con l’ossessione di vincere, e dall’Inter, che ha la rosa migliore”.

Un commento sugli attimi drammatici legati a Bove?

“È sempre drammatico vedere quelle scene, perché nei professionisti i controlli sono veramente notevoli e vedere un calciatore a cui capita una cosa simile è fuori da ogni previsioni. Mi fa piacere re che il ragazzo l’abbia superata e mi auguro che possa tornare a giocare”.