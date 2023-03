Lo Monaco: "Si sta dicendo una cavolata sullo scudetto del Napoli!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo: "Per un direttore sportivo è impagabile vedere la propria rosa raddoppiare il proprio lavoro solo attraverso il lavoro del campo. Per questo il Napoli inorgoglisce tanto Giuntoli e la società stessa. Il lavoro di Cristiano è stato eccezionale, poi la cosa importante è stata prendere uno come Spalletti che ha moltiplicato il pane e i pesci col suo lavoro. Ho sempre detto una cosa ai miei presidenti: i buoni giocatori possiamo prenderli tutti, ma l'importante è la gestione. La gestione trasforma i buoni giocatori in campioni o in bidoni. Il Napoli si muove su questa linea dei giovani, così come da decenni fanno anche società come Udinese, Atalanta e Sassuolo.