Lo Monaco: "Solo Klopp o Guardiola possono sostituire uno come Spalletti"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Lo Monaco, ex dirigente sportivo del Catania: "Il Napoli è davanti ad una scelta delicatissima, l'allenatore va valutato e scelto in base alle potenzialità della società. La chimica o l'intesa non sono fattori sufficienti. Gli azzurri hanno spezzato il rapporto con un allenatore che oggi è considerato come un'istituzione. Per nessuno sarà facile sostituire Spalletti. Sousa giusto per il Napoli? I tecnici vanno scelti per capacità di esprimere il proprio lavoro in campo.

Al di là di una buona annata a Salerno, veniva da diversi esoneri. E anche a Firenze ha mostrato problematiche, dopo una grande partenza. Mi sembra un profilo un po' leggerino per sostituire uno come Spalletti. Solo due-tre al mondo, in questo momento sono all'altezza di sostituire uno come Spalletti... Gente come Guardiola o Klopp".