Lo Monaco: “Sostituto Kim? Vi spiego perchè il Napoli si sta attardando”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Per quanto riguarda Kim, ritengo che la proprietà del Napoli si stia attardando sulla scelta per cercare di fare l'operazione più conveniente e da un punto di vista tecnico che economico. Su Osimhen è indubbio che l'accordo ce l'hanno le parti per il prolungamento di contratto ma se non lo rendono noto è perché si stanno lasciando aperta una piccola finestra pericolosa. Qualora, infatti, dovesse arrivare una grandissima offerta tu rischi di trovarti spiazzato a pochi giorni dall'inizio del campionato senza un sostituto importante. Ripeto, però, che, secondo me, l'accordo per il prolungamento ce l'hanno.

L'eventuale offerta dell'Al Hilal penso che sia una delle opportunità più lontane visto che Osimhen è giovane. La carriera del nigeriano è agli inizi e andare in Arabia mi pare sia come andare in un ostello per giocatori a fine carriera. Il calcio importante non si fa con i grandi nomi a fine carriera ma con le strutture, inculcando nello sviluppo dei settori giovanili, inculcando nella nazione, nella gente. Su chi decide oggi il mercato nel Napoli credo che ognuno debba fare il suo mestiere. Lo scouting deve andare in giro a vedere cosa propone il mondo, c'è un direttore che, in sintonia con il tecnico, individua i prospetti più adatti e c'è la società che dà il supporto per chiudere le operazioni. La società azzurra non ha bisogno di guardare tanto all'aspetto economico ma ha bisogno di rinforzarsi sostituendo il miglior difensore della serie A. E in giro ci sono tanti giovani importanti che potrebbero diventare investimenti considerevoli”.