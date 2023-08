Lo Monaco su Lindstrom: "Tassello importante: inventa come Kvara e duttile tatticamente"

"Natan? Il tempo dirà se sarà stata un’operazione giusta, ma col tempo sicuramente migliorerà".





Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Avevo segnalato tre calciatori tre anni fa Koopmeiners, Lindstrom e Botman. Koopmeiners si prendeva per 7-8mln, Lindstrom e Botman intorno ai 6-7mln. In Europa, escludendo il Napoli, ci sono due squadre che hanno un ottimo scouting il Lille e l’Eintracht. I francesi hanno preso un ottimo mediano argentino, Miramon, per 6mln. La cosa più importante che ha fatto il Napoli è l’aver confermato quasi in toto la stessa rosa dell’anno scorso, facendo nuovi innesti, più si è e meglio è.

Lindstrom? E' un giocatore che paghi uno e prendi tre. Può giocare in attacco esterno a destra e a sinistra, trequartista e mezzala sinistra alla Zielinski qualora dovesse esserci bisogno. E’ nato trequarti nella tradizione dei grandi trequartisti danesi tipo Laudrup. Poi nell’Eintracht ha giocato anche sugli esterni, è un giocatore duttile dal punto di vista tattico. Si adatta a tutti i tecnici che vogliono giocare a pallone ma anche a quelli che giocano di rimessa, perché è veloce e tecnico. Come Kvara inventa le giocate, per il Napoli è un tassello tecnico che si aggiunge a qualcosa di importante di tattico che già ha".