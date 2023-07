Lo Monaco su Osimhen: “C’è una cosa che farei se fossi in De Laurentiis”

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv

© foto di Federico Gaetano

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv: “Osimhen? Ci penserei centomila volte a venderlo, fossi in De Laurentiis me lo godrei un altro anno: il nigeriano è uno dei migliori attaccanti del mondo, quest’anno il Napoli deve cercare di rivincere lo scudetto, fare un’ottima Champions, magari me lo tengo ancora un anno e mi preparo individuando il suo sostituto già da questa stagione”.