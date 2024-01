Lo Monaco svela: “4 anni fa proposi Ngonge, Lindstrom, Koopmeiners a diversi direttori”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Stimo molto Lindstrom, ma bisogna fare un chiarimento. Nasce trequartista, come lo era Laudrup. L'Eintracht l'ha utilizzato anche come esterno a sinistra ed a volte ha fatto il falso nove, ma la natura e le caratteristiche di Lindstrom sono quelle da dieci. Raspadori gioca incolonnato con la punta centrale, ma Lindstrom può giocare anche in un triangolo di centrocampo, al posto di Zielinski.

Traorè? E’ uno di quelli che spaccano le partite, se sta bene diventa un calciatore importante. Ngongè? E’ uno di quei giocatori che quattro anni fa, insieme a Lindstrom e a Koopmeiners e Botman, proponevo a qualche direttore. Forse ne parlai anche con Giuntoli (ride ndr.). Ngongè andava preso prima che lo prendesse il Verona, quando costava una lira e mezzo”.