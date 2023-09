Lobotka: "Altro che 40, io mi valuterei 5mln. Troppi soldi nel calcio"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Forbes in cui ha svelato anche alcuni particolari del suo contratto.

TuttoNapoli.net

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Forbes in cui ha svelato anche alcuni particolari del suo contratto, rinnovato recentemente, dando anche segnali di un futuro tutto azzurro.

Il tuo agente Jasurek ha detto qualche mese fa che il Napoli non ti venderà per meno di 40mln di euro. Hai il coraggio di indovinare chi potrebbe borsare questa somma?

"Non lo so... mi valuterei cinque milioni. (ride) Tuttavia, il proprietario mi inseguirebbe, ovviamente ha un'opinione diversa al riguardo. Il mercato è semplicemente così: i giocatori vengono venduti per 120 milioni, che, secondo me, sono già somme terribilmente elevate per un calciatore. Tiene conto anche se sei in nazionale, se hai giocato il Mondiale, la Champions League e così via. Ma non riesco a capire le somme enormi".

Come ti trovi economicamente a Napoli? La cifra non ufficiale dello stipendio di 3mln di euro all'anno è corretta?

"Non vorrei commentare questo aspetto."

Hai tuttavia migliorato il tuo ingaggio in autunno quando hai prolungato il contratto. In modo significativo?

"E' vero, ma Napoli mi piace molto. La gente lì è fantastica, ho giocato, non avevo motivo di pensare che non sarei voluto restare lì. Ci siamo seduti con il proprietario, abbiamo condiviso le nostre idee e abbastanza rapidamente – sorprendentemente – abbiamo trovato l'accordo. Sono molto soddisfatto".

Probabilmente hai lo stipendio più alto della tua carriera.

"Sì, ce l'ho". Anche con bonus al raggiungimento degli obiettivi? "Ci sono dei bonus quando vinciamo il titolo, quando raggiungiamo il successo in Champions League...".

Quanto spesso vieni pagato in Italia?

"Mensile. E a volte anche tre mesi. Quella è l'Italia, non capirai, devi viverci. (ride)".