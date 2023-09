Lobotka: "Mi devo ancora abituare al modo di guidare dei napoletani, ma poi hai Capri, le isole, il mare..."

Stanislav Lobotka, nella sua lunga intervista a Forbes, si è soffermato sul suo ambientamento a Napoli.

Stanislav Lobotka, nella sua lunga intervista a Forbes, si è soffermato sul suo ambientamento a Napoli: "Devo ancora abituarmi al modo in cui guidano lì. Napoli o ti piace o non ti piace, non c'è via di mezzo. C'è più sterrato, ad esempio sulle strade, il traffico non è l'ideale, ma in compenso mi piace la mentalità, sono amichevoli, quindi modesti. C'è del cibo eccellente, cosa posso fare? Hai Capri, le isole, il mare...".