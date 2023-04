Lobotka: "Milan? Vogliamo giocare in avanti per vincere! Non importa l'avversario"

Lo ha detto Stanislav Lobotka, regista difensivo del Napoli, nel corso di una intervista all'Associated Press in vista dell'andata dei quarti di finale

"Vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria per segnare e per dimostrare che vogliamo vincere la partita. E non importa contro chi giochiamo". Lo ha detto Stanislav Lobotka, regista difensivo del Napoli, nel corso di una intervista all'Associated Press in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan a San Siro.