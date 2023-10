Lotito su Zielinski: "Nessun rimpianto, felice dei nuovi acquisti"

"Parla Lotito: 'La Lazio non ha rimpianto Berardi, Zielinski e Ricci'" scrive Il Messaggero.

"Parla Lotito: 'La Lazio non ha rimpianto Berardi, Zielinski e Ricci'" scrive Il Messaggero. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha commentato la vittoria dei biancocelesti sul Sassuolo e ieri pomeriggio era al settimo cielo: "Ho visto una grandissima Lazio, che ha battuto il Sassuolo con uno spirito di gruppo unico". Il numero uno laziale si è poi soffermato sul mercato estivo.

"I nuovi acquisti si stanno integrando alla perfezione e sono contento che anche i tifosi ora stiano apprezzando il mercato. E, come ho sentito, non abbiano rimpianto Berardi, come Zielinski a Napoli o Ricci contro il Torino". È in arrivo pure il logo annunciato: "Expo 2030? Sono in contatto col Comitato, vorrei farlo esordire con la Fiorentina, è più giusto farlo in casa e rappresentare la Capitale all'Olimpico".