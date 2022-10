Lozano, l’ex intermediario: “Mourinho lo conosce benissimo. Non è un simulatore, anzi..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente ed intermediario nell'affare che ha portato Hirving Lozano al Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente ed intermediario nell'affare che ha portato Hirving Lozano al Napoli: "Mourinho conosce benissimo Lozano, il suo personaggio è fatto così... Lozano è un calciatore di livello mondiale, probabilmente ne apprezza pure le qualità. A fine partita si dicono tante cose che poi non si pensano per davvero. Il buttarsi tanto per terra? Non è un simulatore, ha un gioco molto rapido e al 99% anticipa gli avversari e si fa stendere. Lui causa spesso 4-5 ammoniti tra gli avversari, lui non è mai stato uno che si butta a terra. Anzi, spesso si fa male perché non si risparmia mai e si fa falciare.

Le parole di Mourinho sono state dette a caldo e non dovrebbero esserci da parte di uno che ha vinto così tanto come lui. Evidentemente sposta l'attenzione per non sottolineare che la sua Roma non ha fatto un tiro in porta al Napoli. Quest'anno il Chucky sta recuperando terreno, con Politano c'è una staffetta fondamentale per il Napoli e vanno fatti i complimenti a Spalletti.

Lozano e il mercato? In caso di un grande Mondiale, mi aspetto un assalto da qualche top club. Il Messico punta tutto su di lui, può esaltarsi. Lui però sta a Napoli e sta benissimo, starà a De Laurentiis poi valutare eventuali offerte".