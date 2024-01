Lozano, l’ex intermediario: "Si sente la sua mancanza, il Napoli ha toppato l'erede"

"Il mercato del Napoli? Da addetto ai lavori, i dirigenti azzurri mi hanno confessato che stanno cercando un difensore centrale ed un vice Anguissa".

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Alessandro Monfrecola, intermediario di mercato: "In questo momento si sente l'importanza che aveva Lozano per il Napoli, anche non giocando dal 1'. Subentrava e dava gli strappi vincenti, Lindstrom non lo ha sostituito in maniera consona. Io negli azzurri avrei tenuto il Chucky, poteva essere trattenuto a cifre nella disponibilità del club. Ora è al PSV ed è un passo indietro per il ragazzo, che invece sognava la Premier League.

Caso Osimhen-Jugeli? Da agenti FIFA non possiamo parlare del futuro di calciatori che non rappresentiamo. Ho letto le dichiarazioni di Jugeli e non è bello leggere certe cose. Quando io parlavo di Lozano, avevo il mandato per portarlo in Europa, poi mi sono limitato a dare solo pareri da opinionisti. C'è da dire, che Jugeli non ha detto nulla di offensivo e la risposta di Osimhen è stata fin troppo violenta. E' andato troppo sul personale, per quanto Jugeli non doveva commentare il futuro di un calciatore non suo. E' un concorso di colpe. Alla fine sono cose che restano fuori dal campo e non ci saranno strascichi tra i due calciatori. Non vedo problemi e preoccupazioni, se non quella di un calo tecnico che ha colpito tutta la squadra.

Il mercato del Napoli? Da addetto ai lavori, i dirigenti azzurri mi hanno confessato che stanno cercando un difensore centrale ed un vice Anguissa. L'esterno non serviva più di tanto, ma il caso di Lindstrom potrebbe rappresentare un colpo di scena. In tanti anni, il Napoli ha sempre azzeccato i calciatori, ma ora ha toppato l'erede di Lozano".