Lozano, l'ex intermediario: “Sogna di giocare in Premier o nel Barcellona e nel Real”

Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Hirving Lozano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Hirving Lozano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mi ha sorpreso l’interesse di club arabi per Lozano anche perchè fino a qualche giorno fa in Messico giravano voci su squadre di Premier League e di Ligue 1. Credo che andare oggi in Arabia non sia una scelta giusta per Lozano, soprattutto perchè lui tra tre anni gioca il Mondiale in casa e quindi deve andare in un campionato in cui non perde competitività.

Hirving è un ragazzo serio e molto legato a Napoli, quindi se andrà via lo farà a malincuore solo per ragioni economiche. Penso che se deve andare in Arabia in questo momenti storico valuterà in maniera molto pesante questa possibilità, anche perchè il suo sogno come tutti i messicani è giocare in Premier o in Spagna al Barcellona o al Real Madrid. Quindi se accetta l’Arabia deve dire addio al sui sogno oltre che lasciare Napoli, una piazza alla quale è molto legato. Penso che difficilmente andrà a giocare lì, o rimane a Napoli o andrà in un club inglese o spagnolo”.