Lozano, l'ex intermediario: "Una squadra araba insiste, ma potrebbe restare e spalmarsi l'ingaggio"

"Gli hanno fatto capire che grandi offerte non ci sono e, di conseguenza, sta riflettendo sulla permanenza in Campania".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Lozano e agente Fifa, è intervenuto nel corso di 'Forza Napoli Sempre', in onda su Radio Marte: “Lozano, che succederà dopo il rifiuto del rinnovo col Napoli? In base alle mie fonti messicane, c’è una squadra araba che sta insistendo, ma il calciatore non è convinto di andare. Il messicano si aspettava offerte dall’Europa, che non sono arrivate. Lozano è un bravo ragazzo, legato al Napoli e potrebbe pensare di spalmare l'ingaggio anziché fare un braccio di ferro dal quale uscirebbe soltanto sconfitto. Mancando grandi offerte dall'Europa, secondo me alla fine accetterà una riduzione dello stipendio. Vista la situazione, pare che Lozano stia cambiando la sua posizione verso il Napoli, è credo che alla fine inizierà a contrattare con De Laurentiis, accettando di spalmare l’ingaggio su più anni. Potrebbe esserci una situazione simile a quella che fu per Milik? "Sì, anche se credo che alla fine, come detto, lui ci ripenserà. Gli hanno fatto capire che grandi offerte non ci sono e, di conseguenza, sta riflettendo sulla permanenza in Campania. La sua nuova agenzia - sottolinea l'intervistato - gli aveva promesso chissà quali proposte faraoniche e questo avrebbe illuso il ragazzo. Se qualcuno ti corteggia per farti lasciare la scuderia di Raiola, ti promette un grande trasferimento e, come abbiamo visto, non c'è stato. De Laurentiis non parla mai a caso ed ha perfettamente ragione, quando dice che un procuratore, pur di accaparrarsi un giocatore, gli promette mari e monti ma, spesso e volentieri, alla fine non ci sono né i mari né i monti. Procuratori problema per i calciatori? Non so se sia questo il caso, ma talvolta succede che si rischi di complicare i rapporti tra il proprio assistito e il club di riferimento. De Laurentiis non parla mai a caso, quando interviene su un argomento lo fa a ragion veduta.

Veiga, cosa aspettarsi? Tante trattative saltano all’ultimo momento: io credo che andrà in porto ma, finché non c’è il deposito dei contratti, non si può dare nulla per certo”.