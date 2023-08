Lozano, l'ex intermediario: "Una sua uscita infelice ha compromesso il rapporto con i tifosi"

"Lozano non ha fatto breccia nel cuore dei tifosi napoletani, come invece è riuscito a fare in Olanda col Psv e in Messico col Pachuca e la nazionale".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Lozano: "Lozano non ha fatto breccia nel cuore dei tifosi napoletani, come invece è riuscito a fare in Olanda col Psv e in Messico col Pachuca e la nazionale. Questo lascia un po’ di rammarico. Non ha reso al massimo per una serie di motivi. E’ stato pagato tantissimo e per questo ci sono state troppe aspettative su di lui. Poi tra i motivi ci metto anche l’ambiguità nel ruolo che è sorta con Ancelotti, che lo vedeva attaccante centrale, l’alternanza con Politano e i tanti infortuni. Essendo un giocatore che gioca ad altissima velocità, se non è al massimo non rende.

Rapporto con la piazza incrinato per un’intervista? E’ stata un’intervista concessa ai media messicani ingenuamente, che con i social si è ingigantita. Si sa che il desiderio di tutti i giocatori messicani è quello di giocare nel Real Madrid o nel Barcellona. E’ stata un’uscita infelice che ha compromesso il rapporto con i tifosi napoletani. Alla fine non ha mantenuto quello che aveva promesso, tornare al PSV è stato un passo indietro per lui. I giocatori olandesi fanno i primi passi in Europa in Olanda e Portogallo, tornare sui suoi passi è sembrato ai media messicani un suo fallimento. L’unica ragione che trovo nel suo voler per tornare in Olanda é perché a livello familiare si era trovato benissimo. Quando fu preso dal Napoli, la moglie aveva tentennato per una settimana perché giravano voci sulla città e sulla criminalità smentite poi da fatti. A Napoli, infatti, la famiglia Lozano si è trovata benissimo".