"Lozano simulatore", Ambrosini si scusa: "Non volevo accusarlo, proprio io non potrei! Mi dispiace..."

Massimo Ambrosini, commentatore tecnico di Milan-Napoli per Prime Video, è finito nel mirino dei tifosi azzurri per una una frase su Hirving Lozano che "simula spesso", tra le altre cose, e all'indomani della partita si è scusato tramite il microfono di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Mi dispiace, ho sempre avuto un grandissimo rispetto per il Napoli e per i napoletani. Comprendo il calore con cui i napoletani seguono il calcio. La gente mi ha sempre detto che da calciatore accentuassi determinati contrasti, per cui non potrei, proprio io, accusare Lozano di essere un simulatore. Forse le mie parole sono state fraintese e mi dispiace se qualcuno s’è offeso. Non volevo accusare Lozano, posso aver detto che poteva aver cercato di accentuare un contrasto, che è diverso. Ero il primo che prendeva dei rigori accentuando facendo anche di peggio di Lozano. Chiedo scusa e mi dispiaccio.

Kovacs? Il metro arbitrale è stato cambiato in maniera radicale tra primo e secondo tempo. L’ammonizione di Leao c’è così come c’è quella per Krunic. Il secondo fallo di Anguissa anche è da ammonizione. Kim è stato ingenuo nel modo di farsi ammonire perchè l’arbitro è andato in confusione".