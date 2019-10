Lozano: "So che devo migliorare, sto provando movimenti nuovi. Il calcio italiano è molto diverso..."

Altra prova non esaltante di Hirving Lozano con la maglia del Napoli. I media messicani lo hanno intervistato dopo la sfida col Salisburgo: “La vittoria è stata importante, bisognava portare il risultato a casa e l’abbiamo fatto. Un successo come questo pesa molto nella fase a gironi, ora però - si legge su GonfialaRete.com - bisogna continuare a lavorare. Apprezzo molto lavorare per la squadra, cerco di fare il massimo, ho la fiducia del mister: so che devo migliorare, siamo solo agli inizi, spero di crescere di più sul campo. Il calcio italiano è molto diverso da quello olandese, il mister mi sta facendo provare movimenti nuovi. Il gol mi manca? L’importante è la vittoria della squadra. Ora vogliamo battere il Salisburgo anche in casa per trovare la qualificazione al turno successivo”.