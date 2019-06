Lucarelli consiglia James: "Quale posto migliore per consacrarsi da top player?"

Cristiano Lucarelli, ex attaccante azzurro e attualmente allenatore, si è soffermato sul possibile approdo di James Rodriguez in azzurro nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Fin qui ha fatto vedere molto, ma secondo me non ha ancora trovato quel posto ideale in cui tirare fuori il meglio di sé. E quale posto migliore di Napoli per consacrarsi? Dovrà giocare quasi tutte le partite a certi livelli, Napoli può essere il luogo migliore in cui consacrarsi da top player. Sono convinto che il Napoli farà ancora qualcosina per la fascia sinistra di difesa".