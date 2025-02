Lucarelli sicuro: “Okafor? ADL avrà ragione anche stavolta! Vedrete…”

Cristiano Lucarelli, allenatore ed ex attaccante tra le altre del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku e Raspadori? Mi piace questa coppia, è la logica conseguenza del mercato di gennaio. A gennaio è arrivato Okafor che è più di prospettiva come acquisto, però vedrete che De Laurentiis anche stavolta avrà ragione visto che ne sa sempre una in più del diavolo. Il Napoli proseguirà la corsa scudetto.

Lukaku? La sua importanza l’avvertiremo quando mancherà per una partita, lì capiremo il lavoro che fa e la pressione che mette agli avversari.

Io e Protti? Lui ha beneficiato di me, ma anche io, grazie ad Igor, riuscivo a fare i movimenti giusti e per gli avversari era un terno a lotto chi marcare meglio tra me e lui. Se l’allenatore avversario preparava la gara su Protti segnavo io e viceversa. Lukaku sicuramente è uno che tiene impegnato un reparto intero. L’ottima fase realizzativa di Anguissa dipende anche da Lukaku che tiene impegnati i difensori. Quando c’è un goal di un centrocampista con un inserimento è perchè l’attaccante ha attirato a sè la linea difensiva degli avversari”.