Lucchesi: “ADL negli spogliatoi? La sua presenza non è un problema per Garcia"

"La presenza del presidente funge da stimolo, non è ingombrante".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': “De Laurentiis negli spogliatoi durante l’intervallo, fatto positivo o negativo? Gli stimoli non sono mai troppi ma siamo ad un livello dove i calciatori fanno di tutto per mettersi in mostra. Al momento la ricerca delle motivazioni non è il problema principale del Napoli, che ha bisogno di ritrovare quella serenità interna che acquisti solo vincendo con continuità. Fortunatamente questa partita è stata ripresa per i capelli. La presenza del presidente funge da stimolo, non è ingombrante. Tra l’altro alla presenza importante del patron a Napoli sono abituati: è il suo modo di interpretare il ruolo, non credo sia un problema per l’allenatore.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo pieno perché ha recuperato una partita che si avviava a perdere, anche se a mio parere è stato il Milan a perderla, pois sto che il Napoli a vincerla: i rossoneri probabilmente erano troppo sicuri di averla portata a casa, bravo il Napoli a crederci.

Napoli fuori dalla zona Champions, classifica troppo distante dalla qualità della squadra? I numeri non sono positivi, il Napoli deve portare a casa i risultati nelle prossime partite: non oso immaginare cosa potrebbe succedere se le cose non andassero bene. Gli azzurri hanno bisogno di fare qualcosa di più’.