Lucchesi ammette: "ADL cerca ruoli rari in Europa, sono molto ricercati"

Il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Marte

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli è obbligato a sfruttare l’occasione offerta dalla Supercoppa, per trovare un po’ di continuità e solidità dopo la vittoria sofferta al 96’ contro la Salernitana, ultima in classifica. La Fiorentina non è squadra facile da affrontare, i colpi li ha nonostante anche la Viola non stia attraversando un buon momento.

Ngonge e Traorè possono aiutare il Napoli che però deve fare ancora qualcos’altro. I due giocatori potranno fornire alternative valide all’allenatore, implementando le possibilità degli azzurri. Il centrocampista di interdizione ed i difensori rappresentano una difficoltà per tutta l’Europa. Si va a cicli, oggi questi due ruoli sono tra i più ricercati d’Europa: molti che giocano in Italia in quei ruoli sono stranieri.

Le parole di De Laurentiis sono assolutamente condivisibili: purtroppo la stagione in corso è diventata quasi di transizione. Speriamo non lo sia ma al di là di questo il Napoli ha dimostrato di saper fare impresa ed offrire un’alternativa alle squadre del Nord. Certo, ora occorrerà rimetterci mano ma ci fidiamo di De Laurentiis”.