Lucchesi: "C'è un motivo se ADL non è più a Castel Volturno"

Il dirigente Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Marte

© foto di Federico De Luca

Il dirigente Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Marte: “Il fatto che De Laurentiis ha deciso di non essere presente a Castel Volturnovuol dire che il presidente, che ha una presenza forte, conoscendo bene Mazzarri, ha capito che in questo momento è il caso di dare forza all’allenatore e lo mette al centro del progetto. E’ una mossa giusta. Un allenatore come Mazzarri, per la conoscenza dell’ambiente e delle dinamiche del club che ha, è l’uomo giusto che può ottenere il massimo dal Napoli attuale.

Anche i calciatori non hanno più alibi, non avendo dato tutto quello che hanno, forse a livello inconscio dopo aver vinto lo scudetto. Al di là delle parole forti usate nello striscione della curva A, condivido il concetto espresso. Garcia non è stata la persona giusta e su questo siamo ormai certi, però in campo vanno i calciatori: ora c’è bisogno di mettere le cose al loro posto, in modo che una stagione nata male non finisca peggio. Il Napoli sicuramente avrà pianificato il mercato di gennaio, penso farà qualcosa e ha già in piedi qualche chiacchierata sicuramente. Immagino vorrà dare qualche alternativa in più a Mazzarri e contemporaneamente mandare a giocare chi non ha avuto sin qui molto spazio”.