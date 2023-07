Lucchesi: "Il Napoli necessita di un nuovo ds, soprattutto da settembre in poi. Vi spiego"

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Forza Napoli Sempre', in onda su Radio Marte.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Forza Napoli Sempre', in onda su Radio Marte: “Giuntoli ha lavorato bene per otto anni pur essendo un tifoso juventino. Capisco che le dichiarazioni dell'ex ds azzurro abbiano dato fastidio al presidente De Laurentiis ma fa parte di una recita. Sul "duecentino" per Osimhen è impossibile dire no anche se solo due o tre squadre al mondo potrebbero offrire una cifra del genere. Io non so perché ma ho la sensazione che qualche grosso colpo possa ancora accadere. Queste grandi squadre, che hanno disponibilità, non programmano molto. Loro chiudono un affare velocemente. A differenza del modo di lavorare ordinario dove tu per prendere un giocatore te ne levi un altro.

Il post Giuntoli? Certo che è necessario un nuovo ds, soprattutto da settembre in poi. Per le grandi squadre come il Napoli si lavora da settembre per il mercato di luglio. Tutto il lavoro che è tirare le fila dell'area scouting, ma intanto avviare anche rapporti internazionali di verifica, di controllo e soprattutto di individuare giocatori funzionali, quello è il lavoro del direttore. Il presidente del Napoli, da uomo di grande intelligenza, ha mostrato ieri un low profile. Nel dopo scudetto ha caricato molto ma lui è il primo a sapere che è difficilissimo ripetersi e soprattutto ancora non sa con quale squadra scenderà in campo. Quindi sarà un'annata molto impegnativa e tenere un profilo un po' più basso lo aiuta”.