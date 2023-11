Lucchesi: "Meluso? Inserirsi con ADL presidente è un po' più facile"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo dell'Empoli

© foto di Federico De Luca

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo dell'Empoli: "Quando ero alla Roma, dopo che vincemmo lo Scudetto fu difficilissimo ripetersi e infatti non riuscimmo. Vedo molte similitudini in questo Napoli, per quanto il cambio di panchina già sparigli le carte ai vari confronti. In città come Roma e Napoli è davvero difficile replicare certe imprese: le pressioni aumentano perché il tifo diventa esigente dopo essere stato in cima al mondo. E poi le avversarie si attrezzano, il campionato diventa più difficile... Il Napoli non è più una macchina da guerra come lo scorso anno. Vedere una squadra vincere con 16 punti di distacco è quasi impossibile da rivedere, quindi i tifosi dovranno essere consapevoli. Ora deve trovare continuità se vuole tornare protagonista.

L'assenza di Spalletti? Lo dico da professionista e non da suo amico, ma è chiaro che l'assenza di Luciano pesi tantissimo nel Napoli. Ci sono tanti altri motivi che purtroppo lo hanno indotto ad allontanarsi dagli azzurri. Evidentemente non si sentiva appagato abbastanza dal contorno che aveva. Il cambio allenatore è stato importante, ma la squadra ora deve riadeguarsi e dare un nuovo segnale. Meluso? E' un uomo esperto e capace, si adatterà anche lui. La proprietà del Napoli lo aiuterà ad avere riferimenti preziosi su tante scelte. E' un po' più facile inserirsi con presidenti come De Laurentiis".