Lucchesi: “Napoli resta favorito per lo Scudetto! Roma? Lukaku non ha colmato gap”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo della Roma: "Difficile dire se il Napoli si sia addirittura rinforzato, neanche Garcia lo sa di preciso. Di certo, a me piace molto come squadra. Ha i calciatori giusti al posto giusto e gioca ancora un calcio straordinario. Staremo a vedere poi le altre cosa faranno in questi ultimi giorni di mercato. C'era il timore che il Napoli si fosse indebolito, ma le prime due giornate hanno già smentito tutti: gli azzurri restano tra i favoriti dello Scudetto.

La Roma? Non ha colmato il gap con il Napoli, nonostante Lukaku e nonostante i tanti colpi arrivati. Lo dico con dispiacere, perché resto legatissimo alla Roma, che ha rappresentato il punto più alto della mia carriera. Milan e Inter restano sopra ai giallorossi, che giocano per il quarto posto con la Lazio. Ad oggi, sulla carta è difficile dire il contrario, vedremo se il campo ci smentirà. L'operazione Lukaku è un'operazione da 1,5 milioni di euro all'anno, se fa meno 15-20 gol in campionato non sarà certo un successo... Il modello del Napoli dello scorso anno ha dimostrato che si può vincere anche senza svenarsi sul mercato, ma programmando con intelligenza. Mettere insieme tante figurine insieme ha poco senso".