Lucchesi pazzo di Gattuso: "Il Napoli non troverebbe un altro allenatore come lui"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Fabrizio Lucchesi, dirigente: "Gattuso vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa? Immagino di sì, la bella sfida però è tra Napoli e Milan. Le sensazioni che sta vivendo non lo condizionerà: ha fatto parte della storia del Milan ma pensa al Napoli, se può fare qualcosa per dimostrare il proprio valore lo farà. Lui ha una visione molto inglese, è bravo a fare gruppo. Sul piano dell'approccio certe qualità che ha sono importanti, specialmente nel calcio di oggi. Rinnovo Gattuso? Parlare dopo è sempre facile però io sono sempre stato del parere che l'accordo si sarebbe fatto. Peraltro se lui andasse via, non so se attualmente il Napoli troverebbe un allenatore giusto come lui. Il problema è che lui o lo prendi così o non lo prendi. Lui investe su sé stesso, quindi non si fa problemi di soldi. Ha un'età precoce come allenatore, lo convinci se gli entri nel cuore e lui a volte sembra napoletano".