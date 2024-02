Lucchesi racconta Calzona: "Lo ricordo come vice quando presi Sarri all'Avellino"

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Una volta nella mia carriera è capitato di avere tre allenatori e non andò bene e comunque è chiaro che quando si arriva a queste soluzioni le stagioni non sono mai facili. Il Napoli ha 29 punti in meno rispetto allo scorso anno, un vero peccato.

Ero convinto che la scelta di Mazzarri fosse quella giusta perchè conosceva già ambiente e società, ma dopo il primo fuoco tutto si è spento. Ho conosciuto Calzona quando ingaggiai Sarri come allenatore dell'Avellino, Calzona era alla prima esperienza da vice di Maurizio. Ho un ricordo di una persona perbene, preparatissima, la sua storia poi ha dimostrato la sua competenza.

Anche lui conosce l'ambiente. Ho sempre remore quando arrivano allenatori a tempo, mi auguro tuttavia che lui riesca a toccare le corde giuste, altrimenti la stagione diventa non da brividi ma molto di più. La tempistica del cambio è quella che è, è chiaro che darebbe una scossa all'ambiente, non potrà incidere molto, se venisse entro la gara col Barcellona, dal punto di vista tecnico-tattico ma più sulla testa dei calciatori. Ecco, i giocatori, tocca anche a loro reagire e giocare meglio. La qualificazione in Champions è molto difficile, ma l'ennesimo impulso che sta per dare De Laurentiis è volto, giustamente, ad evitare di buttare l'intera stagione e di cestinare le possibilità di qualificazioni ad altre coppe europee".