Lucchesi su Spalletti: "Può aprire un ciclo. Sulla stagione sin qui perfetta pesa almeno il 30%"

"Cari auguri a Luciano Spalletti, di vero cuore! Ricordo che 30 anni fa iniziammo insieme la carriera, eravamo giovani entrambi".

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Lucchesi, dirigente, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Cari auguri a Luciano Spalletti, di vero cuore! Ricordo che 30 anni fa iniziammo insieme la carriera, eravamo giovani entrambi. Luciano ha colpi importanti, ha fatto una carriera vera e la più bella celebrazione non può che essere questa della vittoria a Napoli, in un posto unico. Ormai lo scudetto è vicino, anche se bisogna stare sul pezzo, nello sport solo quando l’arbitro fischierà l’ultima gara utile si potrà celebrare la vittoria, ma la stagione del Napoli rimarrà negli annali non solo campani ma del calcio italiano. Con la Lazio poteva starci il pareggio, l’Atalanta è insidiosa, specie quando indovina la gara, ma i valori in campo sono a vantaggio del Napoli. Del resto non è detto che gli azzurri debbano vincere sempre 3-0, l’importante è che si arrivi alla fine di questo percorso vincente.