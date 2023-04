Lucescu: "Napoli rilassato dal dominio in campionato, Pioli ne ha approfittato ma vince il City"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Mircea Lucescu ha parlato del cammino delle italiane in Champions

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Mircea Lucescu ha parlato del cammino delle italiane in Champions: "Sono sincero, temevo per l’Inter col Benfica: ci ho giocato contro ed è una squadra tecnicamente fortissima, ma i nerazzurri l’hanno messa sotto con un furore agonistico straordinario, sono davvero contento. Sul Napoli ha pesato quel 4-0 che il Milan gli ha rifilato in casa in campionato, gli ha tolto certezze, e magari era già rilassato dal dominio in campionato: bravo Pioli ad approfittarne. Tre Coppe in Italia? Difficile, in Champions il City è superiore a tutte. In Europa League invece vedo bene la Roma".