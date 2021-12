Luperto: "A Napoli tanti bei ricordi, ma per il futuro solo l'Empoli!"

Intervista a Sebastiano Luperto su Il Mattino: "Empoli per il futuro, società sana. Napoli? Tanti bei ricordi". L'ex difensore del Napoli, ora all'Empoli, sfiderà la sua ex squadra e sfoglia l'album dei ricordi: "L'esordio in Champions contro il Salisburgo. Ricordo scambio di battute simpatico con Haaland e i complimenti di Ancelotti".

Oggi tanti infortunati, forse sarebbe toccato a Luperto scendere in campo ma con l'azzurro del Napoli. Il difensore non ci pensa. E' concentrato sulla sua nuova avventura e ha le idee chiare: "Empoli mi permette di guardare il futuro con fiducia e determinazione. Felice di indossare questa maglia che rappresenta una società seria e sana".