Luperto al Cds: "A Napoli per vincere! Senza Osimhen un problema in meno..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex azzurro ora all'Empoli, Sebastiano Luperto, ha parlato della sfida di domani e non solo: "I risultati non arrivano e dobbiamo dare di più. Essere più coraggiosi e intraprendenti. Serve quella scintilla che lunedì ci ha risvegliati negli ultimi dieci minuti di Frosinone. Abbiamo valori importanti, ma bisogna dimostrarlo in campo. Andreazzoli ci chiede di essere sempre propositivi, di giocare, di osare. Napoli? Dopo lo scudetto ovviamente l'aspettativa era altissima, ma loro hanno giocatori fenomenali che da un momento all'altro possono farti malissimo".

"Kvara? Pazzesco nell'uno contro uno: dovremo limitare le sue qualità, contrastarlo e fare di tutto per non concedergli spazi e spunti. Passato? Napoli è nel mio cuore, ci vado sempre con gioia. La mia compagna Fabiana e il mio storico agente Nappi sono napoletani. Ho tanti amici, tantissimi ricordi. Domani? Abbiamo bisogno di fare risultato, di dare una risposta. Ci giochiamo tutti qualcosa di importante, chi in un senso e chi nell'altro. Marcatura su Raspadori? Va marcato bene in area e non solo: si muove tanto e ha anche il tiro da fuori. Difficile. Senza Osimhen? Un problema in meno, sì, ma ripeto: sono davvero tanti, loro".