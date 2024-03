Lupo: "Ecco l'errore più grande di ADL. E spero che in estate farà diversamente..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Lupo, direttore sportivo e grande amico del DS Mauro Meluso

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Lupo, direttore sportivo e grande amico del DS Mauro Meluso: “De Laurentiis ha una lista di nomi a cui affidare la panchina. Sono periodi delicati questi, dove si programma la prossima stagione. Non tutti gli allenatori sono giusti per una piazza come Napoli, quindi servirà un progetto ben dettagliato. Sarà cruciale capire poi se verrà confermato l’attuale direttore sportivo o prenderne un altro, ma l’arrivo del prossimo tecnico dovrà essere concordata con il DS. Altrimenti si commetterà ancora un errore molto grave.

Il Napoli è arrivato allo Scudetto proprio grazie alla continuità dirigenziale che Giuntoli era riuscito a dare. Micheli e Mantovani, poi, sono dirigenti di primissimo livello e lo hanno sempre mostrato. Ora non è riuscito a dare continuità dopo l’apice raggiunto, c’è stato un vuoto pesante tra l’addio di Giuntoli e l’arrivo di Meluso. E questo ha inciso. In questa stagione c’è stato un errore di presunzione che è stato pagato con un’annata poco felice. Se la famiglia De Laurentiis imparerà dagli errori di quest’anno, allora potrà riaprire un ciclo già dalla prossima stagione”.