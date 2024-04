Maccarone: “In estate ci saranno dei cambiamenti, il Napoli dovrà rivoluzionare tutto”

Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante di - tra le altre - Empoli, Siena e Palermo, oggi allenatore, Massimo Maccarone.

“Il Napoli? Cambiare tre allenatori non è facile per nessun gruppo, l’arrivo di Calzona ha riportato un po’ d’ordine poi però è normale che quando arriva una sconfitta come quella dell’altra volta, in un momento complicato, pesa”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante di - tra le altre - Empoli, Siena e Palermo, oggi allenatore, Massimo Maccarone.

Giusto aspettarsi tanti cambi al Napoli?

“L’anno prossimo potrebbero verificarsi dei cambiamenti. Dopo Zielinski, forse potrebbe dire addio anche Osimhen. Dopo la vittoria dell’anno scorso servirà rivoluzionare un po’ tutto”.