Maccarone: "Sto studiando a fondo Spalletti, presto verrò a Napoli a vederlo da vicino"

L'ex attaccante dell'Empoli e del Siena Massimo Maccarone, è intervenuto a 'Radio Marte' in Marte Sport Live: "L'Empoli avrà una voglia matta di fermare la capolista, sta facendo un campionato tranquillo e vorrà la ciliegina, avendo raggiunto quasi l'obiettivo della salvezza. Molti giocatori vorranno anche mettersi in mostra, ma tutto questo Spalletti lo sa benissimo e sicuramente terrà tutti sulla corda, non vorrà vedere leggerezze e vedremo un Napoli con la giusta concentrazione.