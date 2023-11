Macedonia, Elmas: "Non siamo qua per turismo. Battere l'Italia per alzare il nostro livello"

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in vista della sfida di questa sera contro l'Italia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in vista della sfida di questa sera contro l'Italia in programma allo stadio Olimpico di Roma.

"Non siamo venuti qui per fare i turisti, siamo qui per vincere questa importante partita. Sappiamo che quando vinci contro grandi squadre come l'Italia puoi alzare il livello", ha confessato il giocatore di proprietà del Napoli.