Maggio è ancora a Napoli: "Festeggerò sul Lungomare, ma lo Scudetto non è anche mio"

Christian Maggio, ex azzurro, è a Napoli ed è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Christian Maggio, ex azzurro, è a Napoli ed è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Vedere lo stadio così pieno dopo 4 anni è stata un'emozione fantastica, stupenda. Stasera sarà sul Lungomare a vedere la partita, che sia di buon auspicio. Scudetto anche nostro? In tanti me l'hanno detto. Non voglio prendermi questo premio perché è giusto che lo festeggi chi ha lavorato quest'anno. Io ci ho lavorato qualche anno fa e non ci siamo riusciti, ora è merito di giocatori, mister e dirigenza che ci sono adesso. Io resto giù dal carro, è giusto così".