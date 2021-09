Maggio: "Questo Napoli non sente la pressione. Koulibaly e Insigne sono cresciuti tantissimo"

Christian Maggio ha parlato ai microfoni de Il Mattino, soffermandosi sull'ottimo inizio di stagione del Napoli di Spalletti. Questa le dichiarazioni dell'ex azzurro riportate da Tuttomercatoweb: "Rispetto al 2015-2016 mi sembra evidente che il Napoli abbia maturato una maggiore consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità. Mi sembra che i ragazzi non sentano più quella pressione che invece per noi era un peso difficile da reggere lì in vetta alla classifica con tutti dietro a rincorrere.

A chi mi riferisco? Quello stesso anno c'erano anche Koulibaly e Insigne che adesso rappresentano l'ossatura del Napoli di Spalletti. Kalidou è cresciuto tantissimo e ora è un giocatore di livello mondiale. Discorso analogo anche per Lorenzo che in questi ultimi tre o quattro anni ha avuto un'evoluzione importante. Da capitano si è molto responsabilizzato".