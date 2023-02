Maglie Maradona, l'amico Ceci: "Denuncia eredi? Archiviata, il fatto non sussiste"

Stefano Ceci è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando della questione maglie

Stefano Ceci è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando della questione maglie: "C’era stata una doppia denuncia in sede civile e penale per truffa avanzata da parte degli eredi di Diego Armando Maradona. Ieri il giudice ha deciso per l’archiviazione visto he il fatto non sussiste, in quanto c’è un contratto regolare e quindi valido. Ci saranno altre iniziative, ora, in base a questo accordo che vedranno la SSC Napoli ancora con l’immagine di Diego. Se fosse stato a Napoli nei suoi ultimi momenti di vita, sarebbe ancora vivo e tra noi”.