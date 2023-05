Magoni: "C'è stata una vittoria decisiva per lo scudetto, un momento chiave"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oscar Magoni, ex Napoli

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oscar Magoni, ex Napoli: "E' stato meraviglioso vedere lo Scudetto del Napoli, a Bergamo abbiamo festeggiato col club Bergamo Azzurra ed è stato bello intonare cori e vedere la gente felice per questa vittoria. Il Napoli quest'anno ha messo in campo una differenza enorme rispetto alle altre big, che balbettavano in campionato già dalle prime giornate. Tutti hanno fatto benissimo, poi gli azzurri hanno pescato tanti campioni. La vittoria di Bergamo contro l'Atalanta è stato un momento chiave che ha reso consapevole il Napoli di poter vincere il campionato. Quella fu una vittoria decisiva".