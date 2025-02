Magoni: "Lukaku fa rendere al massimo tutta la squadra e soprattutto Raspadori"

Oscar Magoni, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Una volta si tirava più da fuori area, nel calcio moderno il tiro da fuori è un pò scomparso. Il Como sta giocando bene, ha dei giocatori talentuosissimi, in casa loro non è mai semplice giocare. Bisogna fare attenzione a Nico Paz ma non solo, possiamo dire che il Como è la squadra che in questo momento sia cresciuta più di tutti.

Napoli? Con Lukaku è abbastanza facile giocare, fa giocare la squadra molto bene, nel caso di Raspadori ancor di più perché puoi metterlo ovunque, lui nasce come seconda punta e quando fa questo ruolo con uno come Lukaku rende al massimo delle sue potenzialità”.