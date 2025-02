"Mai alla Juve, non voglio perdere affetto tifosi Torino": retroscena su Buongiorno

vedi letture

Il tifoso del Torino Willie Peyote, cantante reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno? Lo conosco molto bene, ci siam sentiti prima, ma non so se riusciremo a vederci. Dopo il mancato passaggio all’Atalanta mi disse che non sarebbe mai andato alla Juventus. L’avrebbe vissuta male, perdere l’affetto dei tifosi del Toro gli sarebbe pesato. Son contento che sia andato in una squadra che lotti per traguardi importanti, ora è un leader vero e sono fiero di lui. Torino? Son talmente tifoso del Torino che arriva sempre a metà classifica che anche io mi son posizionato così al Festival (scherza ndr.).

Vado a vedere il Toro in Curva Maratona, son diversi anni che vado in curva coi miei amici, mi rilasso e vivo la giornata con leggerezza. Prima di partire per Sanremo sono andato allo stadio, se dovessi scegliere se andare a Sanremo o andare allo stadio a vedere il Toro io andrei allo stadio. Inno ufficiale della Juve? Non potrei mai farlo, ma quella parola lì (Juve ndr.) non so dirla (scherza ndr.).

Il titolo della mia canzone a Sanremo? E’ nato da solo, è arrivata la base dal mio bassista e ci ho scritto il pezzo. Belotti? Non gli perdono che andò via senza salutare. Ricci? Se andasse a giocare in una squadra che lotti per il vertice sarei felice. Conte? E’ il miglior allenatore della Serie A. Vanoli? Non mi aspettavo tifasse per me al festival. E’ un allenatore che mi ha convinto, ero amico di Juric, ma ora Vanoli mi ha conquistato completamente. E’ uno che ha capito dove si trova, è un uomo rispettoso e lo ringrazio”.