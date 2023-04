“Mai più squadra ostaggio al Maradona o andrò via”. Fedele replica a Spalletti: “Ognuno faccia proprio mestiere”

Enrico Fedele, dirigente ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Enrico Fedele, dirigente ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Sono arrabbiato per la sconfitta di Milano: il Napoli ha giocato bene nei primi 15’ e negli ultimi 20’ con grande orgoglio. Per me però non si può prendere quel gol, uguale a quello subito a Napoli. Vuol dire non capire niente di come affrontare il Milan e non adeguarsi alle situazioni. Offrire quegli spazi a me da’ noia, il Napoli è più forte dei rossoneri. La ricetta per battere il Milan? Osimhen anche al 50% influisce positivamente sul gioco del Napoli.