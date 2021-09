Makinwa esalta Osimhen: "Può diventare grande come Weah"

Stephen Makinwa, nigeriano e attaccante come Victor Osimhen, è un grande fan del bomber del Napoli. Lo segue da tempo e ora che sta facendo vedere tutte le sue qualità in Serie A non è sorpreso: "Mi aspettavo l'esplosione di Victor, ha qualità incredibili per poter far bene - dice l'ex Lazio (tra le tante altre squadre italiane in cui ha giocato" a Il Mattino -. Un paragone? Difficile, stiamo parlando di un attaccante veramente completo. Parlo, soprattutto, di questa sua immensa fame di fare gol e di aiutare i compagni. Credo che ci possa stare una vicinanza a George Weah, anche se la strada per esser come il liberiano è ancora lunga. È vero, però, che hanno caratteristiche molto simili: Victor può diventare grande come Weah