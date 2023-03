Maksimovic svela: "Inzaghi mi voleva alla Lazio, accordo fatto. Poi lui va via e arriva Sarri..."

Nikola Maksimovic ha rilasciato una lunga intervista e interessante intervista ai microfoni di 'TMW'.

Nikola Maksimovic ha rilasciato una lunga intervista e interessante intervista ai microfoni di 'TMW'. Attualmente svincolato, il difensore serbo ci risponde da Belgrado dove adesso si sta allenando in attesa di trovare una nuova sistemazione. E affronta tanti argomenti, come il suo accordo con la Lazio sfumato a un passo dalla chiusura: "Ero in scadenza col Napoli e Inzaghi voleva portarmi alla Lazio", ha detto. "L'accordo era quasi fatto e tutto salta quando lui decide di lasciare la Lazio e di andare all'Inter. Mi voleva lui".

Prima di andare via Inzaghi vuole portarti alla Lazio, quindi. Poi arriva Sarri e cambia tutto

"Sì, ma già durante la stagione. Fu la prima squadra italiana a cercarmi dopo che si era capito che non avrei rinnovato il contratto col Napoli. Simone in un pranzo con Immobile e Insigne chiede di me, Lorenzo a quel punto mi chiama per dirmi che Inzaghi mi voleva e che c'era questa opportunità. Io inizio a pensarci e dopo un paio di settimane ospitiamo a Napoli proprio la Lazio: a fine partita entro nello spogliatoio biancoceleste per chiedere informazioni. Parlo con Reina, con Milinkovic-Savic, tutti mi chiamavano per dirmi di andare... E io sarei andato. Ma succede poi che Inzaghi va via, che arriva Sarri e tutto si ferma".