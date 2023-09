Malagò: "Roma più competitiva, i tifosi vivono di questi campioni" e cita il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport Giovanni Malagò, presidente del Coni che non ha mai nascosto la sua fede giallorossa, ha parlato dell'arrivo di Lukaku alla Roma e di quanto ha alzato il livello della squadra: "Diciamo che Lukaku non fa reparto da solo, ma con lui la Roma è molto più competitiva. Probabilmente la Juve viene vista bene per il fatto che non giocherà le Coppe. Ma all’estero, questi discorsi non li fanno. E forse bisognerebbe sfatare certe cose anche da noi: si può far bene in Italia e in Europa".

Roma è un moltiplicatore dell’effetto Lukaku?

"Le squadre che non hanno vinto 15, 20 o 30 scudetti, vivono di questi momenti, di questi campioni. Parlo della Roma, della Lazio, della Fiorentina, del Napoli, che pure viene da un campionato strepitoso. Altrove, l’obiettivo è quello di confermarsi, di continuare a primeggiare: un approccio diverso, entusiasmante anche quello, anche quello è calcio, ma è diverso. E questa divisione non è soltanto italiana, anche all’estero ci sono questi stati d’animo diversi".