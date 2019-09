Male Insigne, insufficiente per tutti i quotidiani: "Troppo prevedibile, si ferma da solo prima ancora di Bonucci"

Da dimenticare il primo tempo di Lorenzo Insigne, poi rimasto negli spogliatoi (per un problema fisico, secondo quanto riferito da Ancelotti). Per Il Mattino è da 4,5: "Troppo didascalico e prevedibile per pungere. Si ferma da solo, prima ancor di Bonucci e De Ligt". Da 5 per il Corriere della Sera: "Rimbalza su Bonucci, tira in curva: è l'uomo in meno". 5,5 invece per la Gazzetta dello Sport: "La Juve lascia aperta la porta della sua fascia, ma non trova la chiave giusta".