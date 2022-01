Malfitano: "Altro che Lozano, il Napoli sta già trattando il sostituto di Insigne!"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del sostituto di Insigne ai microfoni di Tv Luna: "Lozano non sarà il rimpiazzo di Insigne, come ho sentito da più parti. Giuntoli e De Laurentiis stanno già trattando un calciatore per sostituire Lorenzo. Quando fu preso Lozano la società aveva intenzione di sostituire Insigne in caso di una sua partenza, visto che all'epoca il suo procuratore era Raiola, di cui si è liberato quando ha capito che non c'era nulla da fare e che sarebbe rimasto al Napoli".